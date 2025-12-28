Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa

Las autoridades de tránsito informaron que el Paso de Jama se encuentra operativo para todo tipo de vehículos, aunque solicitaron a los conductores circular con especial atención debido a las condiciones ambientales.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia comunicó que el Paso Internacional de Jama esta nuevamente habilitado para la circulación vehicular entre Argentina y Chile, aunque se recomienda máxima prudencia al transitar por el corredor.

De acuerdo al reporte oficial, el camino se encuentra en condiciones aptas, pero presenta sectores con visibilidad reducida a causa de bancos de niebla, especialmente en determinados kilómetros del trazado. A esto se suman las bajas temperaturas, que obligan a extremar las medidas de seguridad al conducir.

Asimismo, se recordó que el complejo fronterizo funciona en el horario habitual, con atención diaria desde la mañana hasta la noche ( de 8 a 20), en ambos lados de la frontera.

Desde los organismos de control insistieron en la importancia de respetar las normas viales, mantener velocidades adecuadas y estar atentos a las indicaciones del personal apostado en la zona, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para quienes utilizan este paso internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.