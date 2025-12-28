domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 10:54
Servicio.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Si bien la ruta está habilitada en ambos sentidos, se advierte sobre la presencia de neblinas en algunos tramos y bajas temperaturas propias de la zona de altura.

Por  Agustín Weibel
Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa&nbsp;

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución - imagen ilustrativa 

Las autoridades de tránsito informaron que el Paso de Jama se encuentra operativo para todo tipo de vehículos, aunque solicitaron a los conductores circular con especial atención debido a las condiciones ambientales.

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia comunicó que el Paso Internacional de Jama esta nuevamente habilitado para la circulación vehicular entre Argentina y Chile, aunque se recomienda máxima prudencia al transitar por el corredor.

De acuerdo al reporte oficial, el camino se encuentra en condiciones aptas, pero presenta sectores con visibilidad reducida a causa de bancos de niebla, especialmente en determinados kilómetros del trazado. A esto se suman las bajas temperaturas, que obligan a extremar las medidas de seguridad al conducir.

Asimismo, se recordó que el complejo fronterizo funciona en el horario habitual, con atención diaria desde la mañana hasta la noche ( de 8 a 20), en ambos lados de la frontera.

Desde los organismos de control insistieron en la importancia de respetar las normas viales, mantener velocidades adecuadas y estar atentos a las indicaciones del personal apostado en la zona, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro para quienes utilizan este paso internacional.

