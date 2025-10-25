sábado 25 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de octubre de 2025 - 09:51
Plato emblemático.

Día Mundial de la Pasta: historia, popularidad y favoritos argentinos

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, homenaje a uno de los platos más populares, con más de 350 variantes en el mundo.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

El 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Pasta, una fecha instituida en 1995 durante el primer Congreso Mundial de la Pasta realizado en Roma, Italia, el principal productor global de este alimento. Esta celebración busca reconocer el valor cultural, nutritivo y económico de la pasta, presente en millones de hogares alrededor del mundo.

Lee además
Ni tuco, ni pesto: la salsa súper económica para agregarle proteínas a tus pastas
¡Qué rico!

Ni tuco, ni pesto: dale a tus pastas una salsa económica y rica en proteínas
Pastas con verduras
En 3 pasos.

La receta de la abuela para hacer pastas salteadas súper simples con lo que tenemos en casa

Consumo de pastas
Consumo de pastas
Consumo de pastas

Su historia se remonta a tiempos ancestrales, siendo uno de los primeros alimentos derivados del cultivo de trigo, fundamental en el desarrollo de civilizaciones. Aunque su origen exacto es motivo de debate, se sabe que en el siglo XIII comenzó a difundirse en Italia, refinándose hasta convertirse en un icono culinario.

Italia es el país que más pasta consume en el mundo, con un promedio de 23,5 kilogramos per cápita al año, lo que equivale a cerca de 1,4 millones de toneladas anuales. La pasta no solo es alimento, sino parte esencial de la cultura e identidad italiana.

Sorprendentemente, el segundo país con mayor consumo per cápita es Túnez, con 17 kg al año, seguido por Venezuela con 13 kg, Grecia con 11 kg y Perú con 9 kg.

La producción mundial de pasta fue de alrededor de 17 millones de toneladas en 2024, con Italia como el principal productor, generando 3,6 millones de toneladas.

El mercado global de la pasta tiene un valor aproximado de 26.530 millones de dólares en 2024 y se proyecta un crecimiento anual del 3,3% hasta 2034.

Variedades curiosas

Entre sus variedades más curiosas destaca el filindeu, una pasta extremadamente fina y artesanal originaria de Cerdeña, donde escasas familias mantienen viva su tradición de elaboración.

El Día Mundial de la Pasta no solo es un momento para saborear estas delicias, sino para valorar un alimento que une culturas y generaciones en torno a la mesa, celebrando su legado global y local.

Esta es la receta para hacer la salsa blanca en 5 pasos.
La pasta como alimento fundamental

La pasta como alimento fundamental

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni tuco, ni pesto: dale a tus pastas una salsa económica y rica en proteínas

La receta de la abuela para hacer pastas salteadas súper simples con lo que tenemos en casa

Fácil y económica: la mejor receta de pasta de maní casera con un solo ingrediente

Las más leídas

Ola de calor en Argentina (Foto ilustrativa)
Ranking.

Ola de calor: dos ciudades del norte entre las más calurosas del país

Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)
Elecciones.

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Economía.

¿A cuánto cerró el dólar este viernes, a días de las Elecciones?

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

El pequeño pueblo de Jujuy que tenés que conocer. video
Turismo.

Así es el pueblo de Jujuy que combina tradición e historia y fue elegido por Netflix

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel