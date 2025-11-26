miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 12:39
Lanús.

Adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y se dio a la fuga

El hecho tuvo lugar durante la madrugada en una vivienda situada en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó.

Una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó.

Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, fue encontrado muerto a puñaladas durante la madrugada en una vivienda de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. La principal sospechosa es su novia, de 16 años, quien estaba junto al cuerpo cuando llegó la Policía y luego se dio a la fuga; hasta el momento no ha sido localizada.

Lee además
Un joven murió apuñalado en el barrio Coronel Arias (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un joven murió tras ser apuñalado en Coronel Arias
Ataque en un tren de Londres
Alarma.

Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos

Según fuentes judiciales, el hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la intersección de Ceferino Namuncurá y Lituania. En la llamada al 911, la adolescente aseguró a las autoridades que su pareja se había lesionado con una reja y que no presentaba signos vitales.

Un joven fue asesinado por su novia en Lanús.

Así encontraron al joven asesinado a puñaladas en Lanús

Minutos más tarde, agentes de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio, donde la profesional de la salud confirmó la muerte del joven.

En la primera inspección del cuerpo, la médica observó dos cortes en el costado izquierdo del torso: uno debajo del pecho y otro más abajo. Según su evaluación, estas lesiones no coincidían con las provocadas por una reja.

Cuando los equipos de Emergencias llegaron al lugar, la adolescente que estaba junto al joven fallecido, identificada como M. N. N., pareja de la víctima, afirmó a los médicos que Santiago “está vivo”. Incluso les preguntó: “Decime a qué hospital lo llevas”, antes de abandonar la escena. Hasta el momento, continúa desaparecida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1993662655979205021&partner=&hide_thread=false

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, bajo la supervisión del fiscal Oscar Maidana, quien ordenó preservar la vivienda para permitir las pericias de campo y la intervención de la Policía Científica.

Según informaron fuentes cercanas, la familia de Santiago relató que la joven había mostrado conductas violentas hacia él en varias ocasiones y que ya lo había agredido previamente.

Otro crimen similar en Lomas de Zamora: mató a puñaladas a su marido

Una mujer de 35 años asesinó a su pareja a cuchilladas durante la madrugada de este domingo en Parque Barón, dentro del partido de Lomas de Zamora, según informaron fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar durante el fin de semana en una vivienda ubicada sobre Alfonsina Storni, a pocos metros del Camino Negro, cuando la policía bonaerense fue alertada por una vecina que escuchó gritos y temía que la discusión hubiera derivado en agresión física.

La mujer que mató a su pareja en Parque Barón.

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron a un hombre con múltiples heridas de arma blanca, ya sin vida, tendido en el pasillo de entrada. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba lesiones visibles en las costillas y el rostro, según precisaron fuentes consultadas por este medio.

La principal sospechosa es su pareja, Jazmín L.R., quien se encontraba en el lugar cuando arribaron los agentes. De manera espontánea admitió ser la autora del ataque.

La mujer declaró que su novio, bajo los efectos del alcohol, la había agredido tanto verbal como físicamente, por lo que tomó un cuchillo de cocina con mango negro para defenderse, provocándole las heridas que presentaba.

La mujer fue llevada de inmediato a la comisaría más cercana, donde deberá prestar declaración ante la fiscal Claudia Sánchez, a cargo de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género.

Una mujer mató a su pareja y afirma que actuó en legítima defensa.

Mientras tanto, la fiscal dispuso peritajes en el lugar del hecho, la inspección del arma utilizada y la recolección de testimonios de posibles testigos.

En la vivienda donde se produjo el crimen, los peritos de la Policía Científica reunieron elementos de interés y preservaron la escena para proteger las evidencias y evitar la manipulación o ingreso de terceros.

Hasta el momento, las fuentes señalaron que no existían denuncias previas ni antecedentes de violencia de género. La detenida será indagada este lunes por la mañana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un joven murió tras ser apuñalado en Coronel Arias

Impactante ataque en un tren de Londres: hay 10 apuñalados y dos detenidos

Crimen en Perico: un joven fue apuñalado en el cuello y murió

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

Campo Verde: Roco, el perro héroe que reunió a un adolescente con su familia

Lo que se lee ahora
Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy.
Narcotráfico.

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel