Agropecuario Argentino vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo lunes 15 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan Agropecuario Argentino y Gimnasia (Mendoza) Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino derrotó por 2 a 0 a Central Norte en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (Mendoza) llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Gimnasia (J). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 2 a 1. El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.

Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Agropecuario Argentino y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

FUENTE: nota.texto7

