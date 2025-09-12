viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 08:24
B Nacional

Agropecuario Argentino vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Agropecuario Argentino vs Gimnasia (Mendoza), que se enfrentarán en el estadio Ofelia Rosenzuaig el próximo lunes 15 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina). Daniel Zamora será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo lunes 15 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan Agropecuario Argentino y Gimnasia (Mendoza)

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino derrotó por 2 a 0 a Central Norte en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Gimnasia (J). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.


Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 32: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Agropecuario Argentino y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

