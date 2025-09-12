Agropecuario Argentino vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo lunes 15 de septiembre a las 15:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Agropecuario Argentino derrotó por 2 a 0 a Central Norte en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 9.
Gimnasia (Mendoza) llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Gimnasia (J). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 2 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Zamora.
