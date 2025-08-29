Agropecuario Argentino y Almirante Brown se encuentran en la fecha 29 de la zona B

BsAs (DataFactory)

Agropecuario Argentino recibe el próximo lunes 1 de septiembre a Almirante Brown por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

Así llegan Agropecuario Argentino y Almirante Brown Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional En la jornada previa, Agropecuario Argentino igualó 1-1 el juego ante Chaco For Ever. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, Almirante Brown logró empatar 0-0 ante Gimnasia (J). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Gonzalo Pereira.

Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar Horario Agropecuario Argentino y Almirante Brown, según país Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







