viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 08:16
B Nacional

Agropecuario Argentino y Almirante Brown se encuentran en la fecha 29 de la zona B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Agropecuario Argentino vs Almirante Brown. El duelo, a disputarse en el estadio Ofelia Rosenzuaig el lunes 1 de septiembre, comenzará a las 14:00 (hora Argentina) y será dirigido por Gonzalo Pereira.

Agropecuario Argentino y Almirante Brown se encuentran en la fecha 29 de la zona B
BsAs (DataFactory)

Agropecuario Argentino recibe el próximo lunes 1 de septiembre a Almirante Brown por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

Así llegan Agropecuario Argentino y Almirante Brown

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

En la jornada previa, Agropecuario Argentino igualó 1-1 el juego ante Chaco For Ever. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

En la fecha anterior, Almirante Brown logró empatar 0-0 ante Gimnasia (J). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gonzalo Pereira.


Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
Horario Agropecuario Argentino y Almirante Brown, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

