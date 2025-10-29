miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:55
Liga Profesional

Aldosivi e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 14

Todo lo que tienes que saber en la previa de Aldosivi vs Independiente Riv. (M). El duelo, a disputarse en el estadio el Mundialista de Mar del Plata el sábado 1 de noviembre, comenzará a las 14:45 (hora Argentina) y será dirigido por Jorge Baliño.

BsAs (DataFactory)

Aldosivi recibe el próximo sábado 1 de noviembre a Independiente Riv. (M) por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Independiente Riv. (M)

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi cayó 0 a 1 ante Racing Club en el Presidente Perón. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) llega a este encuentro con una derrota ante Banfield por 1 a 2. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 3 tantos y sus oponentes le han convertido 4 en esos partidos.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jorge Baliño.

Horario Aldosivi e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

