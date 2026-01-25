Aldosivi vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 28 de enero, Barracas Central visita a Aldosivi en el estadio el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Aldosivi y Barracas Central Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura Aldosivi llega con resultado de empate, 0-0, ante Defensa y Justicia.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central cayó derrotado 0 a 1 ante River Plate.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central se impuso por 3 a 1.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Gimnasia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Rosario Central: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Dep. Riestra: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rosario Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Horario Aldosivi y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

