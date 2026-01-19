Aldosivi vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo entre Aldosivi y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 17:00 (hora Argentina), el jueves 22 de enero.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Defensa y Justicia.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
