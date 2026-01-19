Aldosivi vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Aldosivi y Defensa y Justicia correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 17:00 (hora Argentina), el jueves 22 de enero.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Defensa y Justicia.



Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Barracas Central: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Gimnasia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Rosario Central: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Dep. Riestra: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Estudiantes: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Newell`s: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Vélez: 13 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina) Horario Aldosivi y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.