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16 de abril de 2026 - 12:48
Liga Profesional

Aldosivi vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Aldosivi y Racing Club. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Aldosivi vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Aldosivi y Racing Club, por la fecha 15 del Apertura, se jugará el próximo domingo 19 de abril, a partir de las 13:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

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Así llegan Aldosivi y Racing Club

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Belgrano por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, sin haber marcado goles y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club viene de caer derrotado 0 a 2 ante River Plate. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Racing Club quien ganó 1 a 0.

Nazareno Arasa es el elegido para dirigir el partido.


Fecha y rival de Aldosivi en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Racing Club: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs River Plate: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Aldosivi: 19 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Barracas Central: 24 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Horario Aldosivi y Racing Club, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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