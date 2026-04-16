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16 de abril de 2026 - 13:39
Liga Profesional

River Plate vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Toda la previa del duelo entre River Plate y Boca Juniors. El partido se jugará en el Estadio Mas Monumental el domingo 19 de abril a las 17:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Darío Herrera.

River Plate vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre River Plate y Boca Juniors correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 17:00 (hora Argentina), el domingo 19 de abril.

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Así llegan River Plate y Boca Juniors

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate venció 2-0 a Racing Club en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 11 goles a favor y le han convertido 1 en contra.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Boca Juniors igualó 1-1 el juego frente a Independiente. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Boca Juniors.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.


Fecha y rival de River Plate en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Aldosivi: 25 de abril - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Boca Juniors en el próximo partido del Apertura
  • Fecha 15: vs River Plate: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Defensa y Justicia: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Horario River Plate y Boca Juniors, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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