EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Talleres 2-0 sobre Dep. Riestra

BsAs (DataFactory)

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Matador.

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y Dep. Riestra del Apertura: Tiros al arco: Talleres (6) VS Dep. Riestra (2)

(6) VS (2) Fouls cometidos: Talleres (9) VS Dep. Riestra (12)

(9) VS (12) Pases Correctos: Talleres (2) VS Dep. Riestra (0)

(2) VS (0) Tarjetas Amarillas: Talleres (2) VS Dep. Riestra (2) Así llegan Talleres y Dep. Riestra El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Defensa y Justicia con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 5.

Fernando Echenique fue el árbitro escogido para el partido en el Olímpico de Córdoba. Formación de Talleres hoy Carlos Tévez eligió una alineación 4-5-1 con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en el medio; y Ronaldo Martínez en la delantera. Formación de Dep. Riestra hoy Por su parte, Guillermo Duró presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Ignacio Arce; Nicolás Watson, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra, Facundo Miño en el muro defensivo; Pablo Monje, Matías García y Mauro Smarra en el centro del campo; y Lautaro Duarte y Gonzalo Flores como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.