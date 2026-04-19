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19 de abril de 2026 - 23:32
Liga Profesional

EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Talleres 2-0 sobre Dep. Riestra

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Talleres vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Matador.

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Las estadísticas del encuentro entre Talleres y Dep. Riestra del Apertura:

  • Tiros al arco: Talleres (6) VS Dep. Riestra (2)
  • Fouls cometidos: Talleres (9) VS Dep. Riestra (12)
  • Pases Correctos: Talleres (2) VS Dep. Riestra (0)
  • Tarjetas Amarillas: Talleres (2) VS Dep. Riestra (2)
Así llegan Talleres y Dep. Riestra

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Defensa y Justicia con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 5.

Fernando Echenique fue el árbitro escogido para el partido en el Olímpico de Córdoba.

Formación de Talleres hoy

Carlos Tévez eligió una alineación 4-5-1 con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en el medio; y Ronaldo Martínez en la delantera.

Formación de Dep. Riestra hoy

Por su parte, Guillermo Duró presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Ignacio Arce; Nicolás Watson, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra, Facundo Miño en el muro defensivo; Pablo Monje, Matías García y Mauro Smarra en el centro del campo; y Lautaro Duarte y Gonzalo Flores como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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