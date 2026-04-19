EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Talleres 2-0 sobre Dep. Riestra

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Matador.
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Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva el Matador.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Defensa y Justicia con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.
Dep. Riestra llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 5.
Fernando Echenique fue el árbitro escogido para el partido en el Olímpico de Córdoba.
Carlos Tévez eligió una alineación 4-5-1 con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en el medio; y Ronaldo Martínez en la delantera.
Por su parte, Guillermo Duró presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Ignacio Arce; Nicolás Watson, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra, Facundo Miño en el muro defensivo; Pablo Monje, Matías García y Mauro Smarra en el centro del campo; y Lautaro Duarte y Gonzalo Flores como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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