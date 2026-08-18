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18 de agosto de 2026 - 09:46
Liga Profesional

Aldosivi vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Aldosivi y Unión. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Aldosivi vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Aldosivi y Unión, por la fecha 6 del Clausura, se jugará el próximo viernes 21 de agosto, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

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Así llegan Aldosivi y Unión

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi viene de un resultado igualado, 0-0, ante Tigre. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de caer derrotado 0 a 1 ante San Lorenzo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Unión quien ganó 1 a 0.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Unión, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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