Aldosivi vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Aldosivi y Unión, por la fecha 6 del Clausura, se jugará el próximo viernes 21 de agosto, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Unión Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi viene de un resultado igualado, 0-0, ante Tigre. Posee un historial reciente de 1 empate y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión viene de caer derrotado 0 a 1 ante San Lorenzo. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Unión quien ganó 1 a 0.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Aldosivi y Unión, según país Argentina: 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.