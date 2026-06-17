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17 de junio de 2026 - 07:32
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Alemania busca sellar su clasificación ante una Costa de Marfil en alza

Todo lo que tienes que saber en la previa de Alemania vs Costa de Marfil. El duelo, a disputarse en el estadio Toronto el sábado 20 de junio, comenzará a las 17:00 (hora Argentina).

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Alemania busca sellar su clasificación ante una Costa de Marfil en alza
BsAs (DataFactory)

Alemania recibe el próximo sábado 20 de junio a Costa de Marfil por la fecha 2 del grupo E del Mundial, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

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La segunda jornada del Grupo E promete un duelo de alto voltaje. Ambos seleccionados comenzaron el torneo con victorias convincentes y buscarán ratificar sus credenciales en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

Alemania intentará confirmar su condición de candidata al título después de un estreno arrollador. El conjunto germano no tuvo piedad del debutante Curazao y firmó una contundente goleada por 7-1, exhibiendo toda su jerarquía ofensiva. Un nuevo triunfo le permitiría asegurar su clasificación a la siguiente ronda y reforzar su papel como uno de los grandes favoritos del certamen.

Costa de Marfil también llega fortalecida tras un debut exitoso. Los Elefantes derrotaron por 1-0 a Ecuador gracias a un agónico gol de Amad Diallo, en un encuentro en el que destacaron por su disciplina táctica y solidez defensiva.

Alemania y Costa de Marfil apenas cuentan con un antecedente en toda su historia. El único enfrentamiento entre ambas selecciones fue un amistoso internacional disputado el 18 de noviembre de 2009, que finalizó con un empate 2-2.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Alemania en el próximo partido del Mundial
  • Grupo E - Fecha 3: vs Ecuador: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Costa de Marfil en el próximo partido del Mundial
  • Grupo E - Fecha 3: vs Curazao: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)
Horario Alemania y Costa de Marfil, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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