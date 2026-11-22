Una nueva variante del coronavirus fue detectada en Argentina y despertó la atención de la comunidad científica. Se trata de PJ.2.1, un sublinaje de Ómicron , identificado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en tres pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, a partir del análisis de tres muestras. Dos correspondían a bebés de uno y dos meses, mientras que la tercera pertenecía a un adulto de 58 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a esta variante entre las que se encuentran bajo vigilancia, debido al aumento de su proporción en las secuencias analizadas en distintas regiones.

PJ.2.1 desciende de JN.1, una de las ramas de Ómicron, y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora.

Una de las características que estudian los investigadores es su capacidad de unión al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza para ingresar al organismo.

Los estudios de laboratorio encontraron que PJ.2.1 tiene una mayor capacidad de unión a este receptor en comparación con algunas variantes contemporáneas. Esta característica podría favorecer su propagación, aunque todavía no demuestra por sí sola que tenga una mayor capacidad de transmisión entre personas.

La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó que las mutaciones de este sublinaje aumentan su afinidad con los receptores de las células humanas y podrían favorecer su transmisibilidad.

¿Es más contagiosa y qué riesgos representa?

La posibilidad de que PJ.2.1 tenga una mayor capacidad de propagación es uno de los aspectos que actualmente analiza la comunidad científica.

En su evaluación de riesgo publicada el 19 de noviembre de 2026, la OMS consideró que el riesgo adicional de esta variante para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que la confianza en esa evaluación es limitada.

Además, el organismo internacional señaló que todavía no existen suficientes datos clínicos comparativos para determinar si PJ.2.1 está relacionada con un aumento de los cuadros graves, las hospitalizaciones o las muertes.

Por lo tanto, aunque presenta características genéticas que podrían favorecer su propagación, todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que provoque una enfermedad más grave que otras variantes del coronavirus.

¿Las vacunas contra el Covid protegen frente a PJ.2.1?

Otro de los puntos analizados es la respuesta de los anticuerpos frente a esta nueva variante.

Los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos de personas vacunadas con fórmulas adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, pudieron neutralizar PJ.2.1.

Estos resultados indican que existe una respuesta inmunitaria frente al nuevo linaje. Sin embargo, los estudios de laboratorio no permiten establecer por sí solos cuál es la efectividad de las vacunas para prevenir los contagios o evitar las formas graves de la enfermedad.

Cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Hasta el momento, no se identificó un cuadro clínico específico que permita diferenciar a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus.

Entre los síntomas habituales del Covid-19 se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión y secreción nasal.

Malestar general.

Para reducir el riesgo de infección, se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas inmunocomprometidas y quienes presentan enfermedades preexistentes.

También es importante ventilar los ambientes, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.

Mientras continúan las investigaciones, la detección de PJ.2.1 en Argentina refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica y del seguimiento de la evolución de las distintas variantes del coronavirus.