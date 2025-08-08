viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 08:50
B Nacional

All Boys vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Palpitamos la previa del choque entre All Boys y Patronato. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Lucas Cavallero.

All Boys vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre All Boys y Patronato, por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo lunes 11 de agosto, a partir de las 19:10 (hora Argentina), en el estadio Islas Malvinas.

Lee además
por la fecha 26 de la zona b se enfrentaran estudiantes (ba) y def. de belgrano

Por la fecha 26 de la zona B se enfrentarán Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano
dep. moron recibira a estudiantes (rc) por la fecha 26 de la zona b

Dep. Morón recibirá a Estudiantes (RC) por la fecha 26 de la zona B

Así llegan All Boys y Patronato

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional

All Boys viene de un resultado igualado, 0-0, ante Ferro. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 1.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional

Patronato llega con ventaja tras derrotar a Alvarado con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Patronato quien ganó 3 a 1.

Lucas Cavallero es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
Horario All Boys y Patronato, según país
  • Argentina: 19:10 horas
  • Colombia y Perú: 17:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:10 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 26 de la zona B se enfrentarán Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano

Dep. Morón recibirá a Estudiantes (RC) por la fecha 26 de la zona B

Chacarita visita a Def. Unidos por la fecha 26 de la zona B

Colón y Agropecuario Argentino se miden por la fecha 26 de la zona B

Por la fecha 26 de la zona B, Chaco For Ever recibirá a Gimnasia (Mendoza)

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Presunto asesino serial de Jujuy: La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento
Alto Comedero.

Presunto asesino serial de Jujuy: "La madre del menor sabía que Matías Jurado era violento"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel