All Boys vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

El cotejo entre All Boys y Patronato, por la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo lunes 11 de agosto, a partir de las 19:10 (hora Argentina), en el estadio Islas Malvinas.

Así llegan All Boys y Patronato Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional All Boys viene de un resultado igualado, 0-0, ante Ferro. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 1.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato llega con ventaja tras derrotar a Alvarado con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Patronato quien ganó 3 a 1. Lucas Cavallero es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Horario All Boys y Patronato, según país Argentina: 19:10 horas

Colombia y Perú: 17:10 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:10 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:10 horas

