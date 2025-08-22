All Boys vs San Martín (T): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El juego entre All Boys y San Martín (T) se disputará el próximo lunes 25 de agosto por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 21:05 (hora Argentina) en el estadio Islas Malvinas.

Así llegan All Boys y San Martín (T) En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional All Boys ganó por 2-1 el juego pasado ante Güemes (SE). En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional El anterior partido disputado entre San Martín (T) finalizó en empate por 0-0 ante Alvarado. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 7.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y finalizó en un empate 1-1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Javier Delbarba.

Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Horario All Boys y San Martín (T), según país Argentina: 21:05 horas

Colombia y Perú: 19:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:05 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:05 horas

