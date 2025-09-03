All Boys y Gimnasia y Tiro se miden por la fecha 30 de la zona A

El cotejo entre All Boys y Gimnasia y Tiro, por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio Islas Malvinas.
Así llegan All Boys y Gimnasia y Tiro
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional
All Boys quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Tristán Suárez por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 3 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional
Gimnasia y Tiro llega con ventaja tras derrotar a Alvarado con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 3.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
Franco Acita es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Horario All Boys y Gimnasia y Tiro, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.