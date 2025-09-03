miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 07:47
B Nacional

All Boys y Gimnasia y Tiro se miden por la fecha 30 de la zona A

Palpitamos la previa del choque entre All Boys y Gimnasia y Tiro. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Franco Acita.

All Boys y Gimnasia y Tiro se miden por la fecha 30 de la zona A
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre All Boys y Gimnasia y Tiro, por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, se jugará el próximo viernes 5 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio Islas Malvinas.

Lee además
dep. moron visita a def. unidos por la fecha 30 de la zona b

Dep. Morón visita a Def. Unidos por la fecha 30 de la zona B
por la fecha 30 de la zona b se enfrentaran estudiantes (ba) y nueva chicago

Por la fecha 30 de la zona B se enfrentarán Estudiantes (BA) y Nueva Chicago

Así llegan All Boys y Gimnasia y Tiro

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional

All Boys quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Tristán Suárez por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 3 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro llega con ventaja tras derrotar a Alvarado con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 3.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Franco Acita es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de All Boys en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Horario All Boys y Gimnasia y Tiro, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Morón visita a Def. Unidos por la fecha 30 de la zona B

Por la fecha 30 de la zona B se enfrentarán Estudiantes (BA) y Nueva Chicago

Se enfrentan Temperley y Talleres (RE) por la fecha 30 de la zona B

Por la fecha 30 de la zona A, Colegiales recibirá a San Martín (T)

Atlanta vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tendrá cuatro bajas sensibles para visitar a Gimnasia de Mendoza

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Desde hoy corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

Maltrato animal en San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Imputan a una mujer por mutilar y matar a su perra preñada y sus cachorros

La mayoría de los chicos de escuelas primarias se conectó a sus clases por celular. video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel