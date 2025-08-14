jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 08:14
B Nacional

Almagro vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Almagro vs Atlanta, que se enfrentarán en el estadio Tres de Febrero el próximo domingo 17 de agosto. Franco Acita será el árbitro del partido.

Almagro vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 17 de agosto.

Así llegan Almagro y Atlanta

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional

Almagro no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Colegiales. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional

Atlanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con San Miguel. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Atlanta resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Franco Acita.


Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
Horario Almagro y Atlanta, según país

    FUENTE: nota.texto7

