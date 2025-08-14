Almagro vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 17 de agosto.
El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 17 de agosto.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Almagro no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Colegiales. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.
Atlanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con San Miguel. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Atlanta resultó vencedor por 1 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Franco Acita.
