Almagro vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 17 de agosto.

Así llegan Almagro y Atlanta Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional Almagro no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Colegiales. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con San Miguel. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Atlanta resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Franco Acita.

Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar Horario Almagro y Atlanta, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.