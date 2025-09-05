Almirante Brown vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo lunes 8 de septiembre, San Telmo visita a Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Almirante Brown y San Telmo Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional Almirante Brown recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Agropecuario Argentino. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional San Telmo cayó derrotado 0 a 2 ante Chaco For Ever. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Almirante Brown se impuso por 0 a 1. Julio Barraza es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Horario Almirante Brown y San Telmo, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

