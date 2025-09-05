Alvarado vs Deportivo Maipú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 8 de septiembre, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Deportivo Maipú visita a Alvarado en el estadio el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Alvarado y Deportivo Maipú El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional Alvarado fue derrotado en el El Gigante del Norte frente a Gimnasia y Tiro por 0 a 3 en el marcador. El anfitrión lleva varios partidos sin conocer la victoria. Previo a esta derrota, sólo conquistó 4 empates. Durante estos encuentros, ha recibido 4 goles en su arco y marcó 1 en el rival.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional Deportivo Maipú viene de vencer a Dep. Madryn en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Deportivo Maipú se quedó con la victoria por 3 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Gastón Monsón Brizuela.

Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Horario Alvarado y Deportivo Maipú, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

