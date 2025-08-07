Alvarado vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Güemes (SE) visita a Alvarado en el estadio el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional.
Así llegan Alvarado y Güemes (SE)
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional
Alvarado fue derrotado en el Presbítero Bartolomé Grella frente a Patronato por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 2 goles y tiene 3 a favor.
Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional
Güemes (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Dep. Madryn. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Carlos Córdoba.
Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 27: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 28: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 21: vs Quilmes: Postergado
- Zona A - Fecha 29: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 30: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 27: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 28: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 29: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Horario Alvarado y Güemes (SE), según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas
