Alvarado vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:00 (hora Argentina), Güemes (SE) visita a Alvarado en el estadio el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Alvarado y Güemes (SE) Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional Alvarado fue derrotado en el Presbítero Bartolomé Grella frente a Patronato por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 2 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Dep. Madryn. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Carlos Córdoba.

Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 21: vs Quilmes: Postergado

Zona A - Fecha 29: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 27: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 28: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar Horario Alvarado y Güemes (SE), según país Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







