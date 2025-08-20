Alvarado vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

Por la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional, Tristán Suárez y Alvarado se enfrentan el sábado 23 de agosto, en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Alvarado terminó con un empate en 0 frente a San Martín (T) en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 2 goles y sumó 4 a favor.
En la fecha pasada, Tristán Suárez finalizó con un empate 2-2 ante Dep. Madryn. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.
De los 4 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Juan Robledo, el juez encargado.
