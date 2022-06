Tras la visita del presidente, Alberto Fernández, a Milagro Sala en la provincia de Jujuy, el ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque , felicitó al mandatario y le pidió que la actitud que tuvo con la líder de la Tupac Amaru "no quede solo en la gestualidad".

El mensaje de Andrés Larroque en redes sociales

“Muy bien, Alberto Fernández”, expresó Larroque por Twitter. Y posteriormente se manifestó a favor de la visita presidencial a Jujuy: "Me pareció un excelente gesto, pero también sabemos que no se vive de gestos. Ojalá que no quede solamente en la gestualidad", apuntó el ministro de Desarrollo.