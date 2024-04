Angelina Jolie dijo que Brad Pitt la agredió en más de una ocasión

La actriz sostiene haber experimentado un "historial de maltrato físico" y afirma que presentará evidencias. Los litigios legales de la pareja no cesan.

La contienda legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la propiedad de su idílico emprendimiento vitivinícola , Château Miraval , ha revelado recientes aseveraciones sobre un presunto “historial de abuso físico” por parte del actor, según nuevos registros obtenidos por Page Six. Los desacuerdos se remontan a períodos anteriores a 2016 , cuando la actriz inició el proceso de divorcio debido a un evento en el que Pitt al parecer perpetró agresiones contra dos de sus hijos .

El día jueves , Jolie interpuso una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, argumentando que sus esfuerzos por deshacerse de sus acciones en la bodega para su ex pareja fracasaron debido a que él impuso un “acuerdo de confidencialidad”, el cual le prohibiría discutir cualquier “mala conducta personal” que haya tenido durante su matrimonio, intentando ocultar incidentes no vinculados con Miraval.

Esta situación no solo gira en torno al dominio de la empresa vitivinícola que la pareja adquirió en 2008, sino que también planteará “los abusos que comenzaron mucho antes del viaje familiar en un avión privado, desde Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016″.

¿Qué sucedió con Brad Pitt y Angelina Jolie?

De acuerdo a los registros legales disponibles, en esa ocasión “Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola a la pared del baño. Después, golpeó el techo del avión varias veces, obligándola a salir del baño. Cuando uno de los niños la defendió verbalmente, él se lanzó hacia su propio hijo, lo ahorcó y golpeó en el rostro”.

“Aunque Jolie lo agarró por detrás para detenerlo, él la quitó de encima lanzándola contra los asientos e hiriéndola en la espalda y el codo. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, se detalla.

El FBI abrió un caso sobre los abusos físicos de Brad Pitt, aunque Angelina Jolie se rehusó a presentar cargos.

A pesar de las serias imputaciones, es fundamental destacar que el intérprete no fue detenido ni Jolie formalizó acusaciones sobre el suceso durante la indagación del FBI. El propio galardonado con el Oscar también refutó las alegaciones. Un portavoz de Pitt subrayó, en octubre de 2022, que “Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por las cosas que no hizo”.

El panorama tomará un giro en el próximo proceso legal, dado que de acuerdo con la información de Page Six, “Jolie demostrará a través de testimonios, correos electrónicos, fotografías y otras pruebas por qué Pitt estaba tan preocupado por su propia mala conducta que arruinó el acuerdo de compra”.

Angelina Jolie está dispuesta a presentar pruebas que demuestren los episodios de violencia y abuso de Brad Pitt.

Otra faceta de esta prolongada disputa legal es la acción legal interpuesta por Pitt en 2022 contra Jolie por desprenderse de su participación en la bodega que adquirieron en 2008, Château Miraval, una finca reconocida por su exclusivo vino rosado burbujeante. La transacción se llevó a cabo a través de Tenute del Mondo, una división del Grupo Stoli, presidido por el magnate ruso Yuri Shefler.

La finca en disputa, Château Miravalm, tiene una extensión de 400 hectáreas, de las cuales 30 están dedicadas a la viña.

En ese momento, él argumentó que esta operación fue un acto "vengativo" luego de que se estableciera que ambos tendrían la custodia compartida de sus seis hijos: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17), y los gemelos Vivienne y Knox (15). Sorprendentemente, esta resolución fue revocada posteriormente.