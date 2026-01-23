ARCA impulsa una nueva denuncia contra la AFA por presuntas facturas truchas millonarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) , bajo la conducción de Andrés Vázquez , presentó una nueva denuncia contra los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) . La acusación apunta al uso de facturas falsas de 15 proveedores inexistentes , que habrían facilitado la salida de millones de pesos sin el respaldo documental correspondiente.

Con esta acción, la presión judicial sobre Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino , quienes ya se encuentran imputados por evasión fiscal, se intensifica.

Se calcula que esta presunta maniobra habría causado un perjuicio al fisco de aproximadamente $375 millones entre 2023 y 2024, debido al no pago del impuesto a las Ganancias y del IVA , según informaron fuentes judiciales a Clarín .

De acuerdo con esas mismas fuentes, la denuncia se originó a partir de tareas de control y auditoría realizadas por ARCA , en las que se identificaron movimientos de dinero sin la documentación respaldatoria necesaria , lo que podría configurarse como un intento de ocultar el destino real de los fondos . Entre las irregularidades detectadas, varios cheques emitidos por la AFA habrían sido utilizados para la compra de ganado, carne y materiales de construcción .

El organismo encargado de la recaudación tributaria, sucesor de la AFIP, rastreó el recorrido de los cheques vinculados a las facturas falsas, y las entidades bancarias revelaron cuáles fueron sus destinatarios reales. La autoridad máxima del ente depende del asesor presidencial Santiago Caputo.

Claudio "Chiqui" Tapia. La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según informaron las fuentes, las facturas apócrifas habrían sido emitidas por un mínimo de 15 compañías distintas. La nueva presentación judicial indica que se detectaron “salidas no documentadas” correspondientes a pagos realizados durante los meses de enero a diciembre de 2023, así como en enero, marzo, junio y julio de 2024, y por el IVA del periodo fiscal de marzo de 2023.

Montos, períodos alcanzados y la conexión con otras causas

Según las mismas fuentes, solo en concepto de impuesto a las Ganancias, el fisco habría dejado de percibir 24 millones en 2023, 181.890.906 en 2024 y 170.061.981 en 2025, lo que eleva el monto total a aproximadamente 375 millones de pesos.

Esta supuesta maniobra de utilización de facturas apócrifas para desviar recursos de la AFA se suma a la causa que involucra a la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni, encargada de la recaudación de la entidad madre del fútbol argentino en el exterior, que habría recaudado 300 millones de dólares, desviando 42 millones a compañías fantasma. Además, se identificó recientemente un vínculo con operadores en Paraguay.

Todo esto sin considerar el seguimiento que la Inspección General de Justicia, bajo la conducción de Daniel Vítolo, lleva a cabo sobre los balances de la AFA de los últimos ocho años, los cuales nunca obtuvieron aprobación.

Los cheques y las explicaciones de las empresas involucradas

Según señalaron las fuentes, ARCA detectó que la compañía BLD SA declaró ante el fisco que los cheques recibidos por Construcciones Far West SRL mediante endoso habían sido utilizados para saldar compromisos comerciales vinculados a operaciones de ganado.

Por su parte, la empresa aseguró que “estos instrumentos fueron acreditados en cuentas bancarias de su propiedad y que los endosos se realizaron por cuenta y orden de terceros, dentro del curso habitual de sus operaciones comerciales”. Además, indicó que presentó toda la documentación respaldatoria requerida y aclaró que no tuvo vínculos financieros con la AFA durante el período fiscal en cuestión.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

En otra causa, Frigorífico Rioplatense SAICIF explicó que los cheques recibidos mediante endoso de los proveedores Maxstore SA, Mosili SA, Central Hotel SRL y Gramez SA correspondían a cobros de clientes por ventas de carne vacuna, y que los endosos fueron simples, destinados únicamente a su depósito en cuentas propias.

Asimismo, la firma entregó un desglose detallado de facturas, comprobantes y acreditaciones bancarias, y precisó que los cheques fueron administrados por el departamento de Tesorería y depositados siguiendo los procedimientos internos habituales de la compañía, con protocolos formalizados. No obstante, aclaró que no mantuvo ninguna operación financiera con la AFA durante el período analizado.

Firmas no localizadas, domicilios irregulares y avance judicial

Por su parte, Belesan SA no pudo ser ubicada en la dirección fiscal que había declarado. La sede registrada corresponde a un edificio de departamentos residenciales, cuyos ocupantes aseguraron no conocer a la empresa ni a sus socios. Esta compañía comparte domicilio fiscal con la proveedora Mosili SA. Además, sus accionistas tienen participaciones en otras firmas consideradas contribuyentes poco confiables, como la misma Belesan y Central Hotel SRL.

A continuación, se detalla la lista de las compañías que emitieron las facturas cuestionadas: 1- ID CONSTRUCTORA S.R.L. - CUIT 30-71480236-0; 2- MEROKA S.R.L. - CUIT 30-71664783-4; 3- MAXSTORE S.A. - CUIT 30-71742876-1; 4- LUICOM S.A. - CUIT 30-71489033- 2; 5- HOLDEMBROG S.A. - CUIT 33-71768153-9; 6- CONSULTEK CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. - CUIT 30-70834050-9; 7- BELESAN S.A. CUIT 30-71805504-7; 8- MOSILI - CUIT 30-71806305-8; 9- ALBAMONTE CONSTRUCCIONES S.R.L. - CUIT 30-71751108-1; 10-CONSTRUCCIONES FAR WEST S.R.L.CUIT 30-71684325-0; 11- NINAPEY S.A. - CUIT 30-71797191-0; 12- CENTRAL HOTEL S.R.L. - CUIT 30- 71513335-7; 13-LOGÍSTICA WINTER S.R.L. - CUIT 30-71839219-1; 14-GRAMEZ - CUIT 30-71845506-1; y 15-LPH EVENT S.A.-CUIT: 30-71420987-2.

La información recopilada se encuentra a disposición de la Justicia en lo Penal Económico y seguirá su curso a través de las correspondientes acciones administrativas y judiciales, dentro del marco de sus competencias legales. El juez Diego Amarante tiene habilitada la feria judicial para intervenir en este caso, que se inició en diciembre.

Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia. Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino imputados

La presentación de esta nueva denuncia también representa un mensaje del Gobierno para descartar cualquier supuesto “acuerdo” con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Toviggino, luego de los comentarios de Elisa Carrió respecto a la decisión de la Cámara Federal de San Martín de trasladar la causa sobre la mansión de Pilar del juez Marcelo Aguinsky al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La denuncia judicial indica que, a raíz de nuevas tareas de control y auditoría, se verificó que el empleo de facturas falsas coincide con los mismos períodos fiscales señalados previamente, en referencia a la denuncia inicial. Ese expediente original se había iniciado por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios en la AFA, también detectada por el organismo oficial, y mantiene como imputados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La denuncia por retención ilegal de aportes en la AFA

A fines de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue reconocida como querellante en la causa que investiga la presunta retención indebida y falta de pago de impuestos, incluyendo IVA, Ganancias y aportes previsionales, por un monto cercano a 19 mil millones de pesos.

Avanza la investigación sobre la AFA.

La semana pasada, el juez Diego Amarante hizo lugar al pedido de ARCA para incorporarse formalmente como querellante. Esta figura le otorga la posibilidad de participar activamente en el expediente, solicitar medidas de prueba, presentar opiniones sobre distintos planteos y cumplir otras funciones como acusador privado.

Se trata de la investigación judicial que genera mayor preocupación dentro de la AFA, ya que puede derivar en penas de prisión significativas. Hasta el momento, Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo se encuentran imputados por el delito de evasión agravada.

La Justicia entendió que ARCA resultó damnificada en su rol de organismo recaudador a raíz de la presunta maniobra de evasión, motivo por el cual la autorizó a intervenir como querellante en la investigación que involucra a la AFA.

Tapia y Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, en la mira de ARCA, el ente que reemplazó a la AFIP.

La causa analiza la supuesta retención indebida de aportes previsionales correspondientes a empleados de los clubes y la evasión de los impuestos a las Ganancias y al IVA, en el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado. El perjuicio económico estimado asciende a 19.353.546.843 pesos.