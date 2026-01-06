Argentina apoyó en la OEA el operativo de Estados Unidos en Venezuela

La Argentina reiteró su apoyo al operativo encabezado por Estados Unidos en Venezuela durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos ( OEA) en Washington. El embajador argentino ante el organismo, Carlos Cherniak , respaldó la detención de Nicolás Maduro .

El posicionamiento argentino se dio un día después de la exposición del representante ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi, en una reunión del Consejo de Seguridad marcada por cuestionamientos internacionales a la operación estadounidense.

En la ONU, distintos países plantearon objeciones por la legalidad de la captura de Maduro y por el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad, mientras Washington defendió el operativo como una acción de “cumplimiento de la ley” vinculada a causas judiciales en EE.UU., según reconstrucciones de la reunión.

La medida busca evitar la fuga de activos tras la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos. Nicolás Maduro detenido en Estados Unidos (Archivo)

La sesión extraordinaria en la OEA fue convocada en medio de la escalada regional posterior al operativo, con países que expresaron preocupación por el impacto institucional y por las consecuencias en Venezuela. En paralelo, el Gobierno argentino ya había formalizado su respaldo a la captura de Maduro en un comunicado oficial, en una línea política que ahora volvió a ratificar en el organismo hemisférico.

Qué planteó Argentina en la OEA

Carlos Cherniak dijo que “Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, indicó.

“Confiamos que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a ocho millones de venezolanos a escapar de su país”.

Embajador argentino en la OEA, Carlos Cherniak Embajador argentino en la OEA, Carlos Cherniak

El diplomático argentino también apuntó contra la OEA: “Hemos sido claros en varias oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable. Mientras a nivel regional y universal se registraban y denunciaban prácticas que se consideraban terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades, haciendo poner en duda el mismo propósito de esta organización”.

“Señor Presidente, debemos actuar ahora conforme se espera de nosotros. Los enormes desafíos generados por los cambios en Venezuela se deben traducir en una acción común para que el flagelo del narcoterrorismo deje de azotar a nuestros habitantes y haya democracia, respeto a los derechos humanos y libertad, permitiendo así una verdadera paz en la región”.

Sobre Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela, aseguró que “hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que las constantes violaciones a los derechos y a las libertades de las personas en ese país deberían ser abordadas”.

“En particular, la detención arbitraria y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos y de otros países, tales como el argentino Nahuel Gallo. En esto queremos ser enfáticos: a estas situaciones se les debe poner fin. Solicitamos con firmeza la inmediata liberación del gendarme argentino, así como que se garantice su pronto y sano retorno al país para reencontrarse con su familia”.