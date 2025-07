Colón y Almirante Brown se miden por la fecha 22 de la zona B

All Boys y Quilmes se miden por la fecha 22 de la zona A

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional

Colón quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Chaco For Ever por un resultado de 0 a 2. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 4 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 7 oportunidades y apenas logró 1 gol a favor.