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10 de septiembre de 2026 - 14:09
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Argentinos Juniors y Gimnasia. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

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Argentinos Juniors vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Argentinos Juniors y Gimnasia, por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

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Así llegan Argentinos Juniors y Gimnasia

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors viene de un resultado igualado, 0-0, ante Barracas Central. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia llega con ventaja tras derrotar a Tigre con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 9.

Argentinos Juniors lleva puntaje perfecto en 3 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Gimnasia quien ganó 2 a 0.

Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Banfield: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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