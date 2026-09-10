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10 de septiembre de 2026 - 14:44
Liga Profesional

Independiente vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

En la previa de Independiente vs San Lorenzo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 13 de septiembre desde las 19:15 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo. El árbitro designado será Facundo Tello Figueroa.

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Independiente vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), San Lorenzo enfrenta a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

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Así llegan Independiente y San Lorenzo

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente ganó su último duelo ante Central Córdoba (SE) por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo viene de vencer a Talleres en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 2 goles y 3 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.


Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Unión: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y San Lorenzo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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