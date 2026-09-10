Independiente vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 13 de septiembre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), San Lorenzo enfrenta a Independiente en la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Independiente y San Lorenzo Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente ganó su último duelo ante Central Córdoba (SE) por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo viene de vencer a Talleres en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 2 goles y 3 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente se quedó con la victoria por 1 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Unión: 19 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Instituto: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Boca Juniors: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 3 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.