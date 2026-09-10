Tigre vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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Tigre recibe el próximo domingo 13 de septiembre a Rosario Central por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en Monumental de Victoria.

Así llegan Tigre y Rosario Central Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre cayó 1 a 2 ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura En la fecha anterior, Rosario Central logró empatar 1-1 ante Newell`s. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Vélez: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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