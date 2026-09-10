Tigre vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Tigre recibe el próximo domingo 13 de septiembre a Rosario Central por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en Monumental de Victoria.
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Tigre recibe el próximo domingo 13 de septiembre a Rosario Central por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en Monumental de Victoria.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Tigre cayó 1 a 2 ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .
En la fecha anterior, Rosario Central logró empatar 1-1 ante Newell`s. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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