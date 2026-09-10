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10 de septiembre de 2026 - 13:14
Liga Profesional

Tigre vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tigre vs Rosario Central. El duelo, a disputarse en Monumental de Victoria el domingo 13 de septiembre, comenzará a las 14:45 (hora Argentina) y será dirigido por Andrés Merlos.

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Tigre vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Tigre recibe el próximo domingo 13 de septiembre a Rosario Central por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en Monumental de Victoria.

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Así llegan Tigre y Rosario Central

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre cayó 1 a 2 ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y empatado 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 3 en su portería .

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Rosario Central logró empatar 1-1 ante Newell`s. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Vélez: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Banfield: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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