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10 de septiembre de 2026 - 15:10
Liga Profesional

Huracán vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Huracán vs Racing Club, que se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina). Pablo Dóvalo será el árbitro del partido.

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Huracán vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

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Así llegan Huracán y Racing Club

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán consiguió sólo un punto en su último partido frente a Belgrano, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club viene de caer en su estadio ante Atlético Tucumán por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs River Plate: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Aldosivi: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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