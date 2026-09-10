Sarmiento vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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El juego entre Sarmiento y Belgrano se disputará el próximo domingo 13 de septiembre por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Belgrano En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento ganó por 2-0 el juego pasado ante Estudiantes (RC). En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Belgrano finalizó en empate por 1-1 ante Huracán. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 3.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano lo ganó por 4 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Racing Club: 18 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs River Plate: 4 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 20 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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