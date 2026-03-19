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19 de marzo de 2026 - 11:17
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

La previa del choque de Argentinos Juniors ante Platense, a disputarse en el Semillero del Mundo el domingo 22 de marzo desde las 22:15 (hora Argentina). El árbitro será Fernando Echenique.

Argentinos Juniors vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibirá a Platense, en el marco de la fecha 12 del Apertura, el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 22:15 (hora Argentina), en el Semillero del Mundo.

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Así llegan Argentinos Juniors y Platense

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors sacó un empate por 1 en su visita a Tigre. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense viene de perder contra Vélez por 0 a 2. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 1 tantos y sus oponentes le han convertido 3 en esos partidos.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Platense: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lanús: 26 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: 31 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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