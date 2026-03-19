Independiente Riv. (M) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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Rosario Central e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 22 de marzo desde las 22:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Rosario Central Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) venció por 3-2 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Banfield. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 6 goles y le metieron 2 en su arco.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 1. Pablo Echavarría fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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