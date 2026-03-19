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19 de marzo de 2026 - 11:19
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Riv. (M) y Rosario Central, que se jugará el domingo 22 de marzo desde las 22:15 (hora Argentina) en el estadio Bautista Gargantini. Dirige Pablo Echavarría.

Independiente Riv. (M) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Rosario Central e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini el próximo domingo 22 de marzo desde las 22:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Rosario Central

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) venció por 3-2 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Banfield. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 6 goles y le metieron 2 en su arco.

De los últimos 3 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 1.

Pablo Echavarría fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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