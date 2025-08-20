Arsenal vs Güemes (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 23 de agosto.

Así llegan Arsenal y Güemes (SE) Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional Arsenal no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Patronato. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional Güemes (SE) viene de caer en su estadio ante All Boys por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 3 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Güemes (SE) resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Güemes (SE), según país

