Arsenal vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

Arsenal recibe el próximo lunes 8 de septiembre a Tristán Suárez por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el el Viaducto.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Arsenal sacó un triunfo frente a San Martín (T), con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.
Tristán Suárez llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a All Boys. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.
El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez fue el ganador por 3 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Ariel Penel.
