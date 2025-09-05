Arsenal vs Tristán Suárez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Arsenal recibe el próximo lunes 8 de septiembre a Tristán Suárez por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el el Viaducto.

Así llegan Arsenal y Tristán Suárez Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional Arsenal sacó un triunfo frente a San Martín (T), con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Tristán Suárez en partidos de la Primera Nacional Tristán Suárez llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a All Boys. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Tristán Suárez fue el ganador por 3 a 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Ariel Penel.

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tristán Suárez en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar Horario Arsenal y Tristán Suárez, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

