Asaltaron con una pistola a un chofer de colectivo en Jujuy

Un chofer de la empresa de transporte El Urbano fue víctima de un violento asalto en Alto Comedero, donde dos sujetos lo abordaron y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle pertenencias. El hecho ocurrió ayer miércoles 18 de febrero, alrededor de las 11.25, en la intersección de avenida Carlos Undiano y calle Marambio, al final del recorrido.

Según la información recabada, el colectivero detuvo la unidad en una parada luego de que dos hombres le hicieran seña para subir. En ese momento el colectivo se encontraba sin pasajeros y, ya dentro, los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego.

La medida empezó a las 00 del martes. Hasta qué hora es el paro de colectivos de este martes 6 de mayo. Qué le robaron al conductor Fuentes consultadas indicaron que los agresores golpearon al chofer y se apoderaron de un teléfono celular y otros elementos personales. Tras el ataque, escaparon del lugar con rumbo desconocido, mientras la víctima logró reponerse y más tarde se dirigió a una sede policial para radicar la denuncia.

Investigación y búsqueda de los sospechosos Luego del alerta, efectivos realizaron recorridos por la zona, aunque hasta el momento no se informó la detención de los responsables. Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, que solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los autores.

Por disposición fiscal, la investigación quedó a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, con sede en Alto Comedero, mientras los dos sospechosos continúan siendo intensamente buscados.

