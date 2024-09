Así es la nueva tendencia para encontrar pareja con un shampoo en el supermercado

“Si quieres tener una cita, simplemente vas al Mercadona, coges una piña y la pones boca abajo en el carrito. Si ves a alguien que te guste y también tiene su piña, puedes empezar a hablar”, explicó Fan en su video. Este sencillo gesto se convirtió en una forma simpática de romper el hielo, sin la presión de las plataformas de citas.

Impulsados por el entusiasmo, numerosos argentinos intentaron adoptar esta moda en sus supermercados locales. No obstante, se enfrentaron a varios desafíos. El ananá, al no estar disponible en todos los supermercados ni durante todo el año, no se mostró como una opción viable para esta táctica. Además, las principales cadenas de supermercados no están igualmente distribuidas en todo el territorio nacional, complicando así la aplicación del original de “ir al Mercadona”.

En la era de las aplicaciones de citas como Tinder, encontrar pareja puede convertirse en una tarea agotadora.

Fue en ese momento cuando dos jóvenes creadores de contenido argentinos optaron por reinventar la tendencia y ajustarla a la realidad local. En vez de dejarse desanimar por las dificultades logísticas, optaron por la creatividad y sugirieron un nuevo emblema para los encuentros en los supermercados: el tradicional shampoo Plusbelle.

El Plusbelle: el comodín argentino para “matchear” en el supermercado

En un video que se volvió viral en poco tiempo, las influencers detallaron su propuesta: “Lo primero que nos dijeron es que habíamos elegido un solo supermercado y es verdad que no está en todo el país, así que la nueva regla es ir a cualquier supermercado, pero de 19 a 20 horas”, comentaron. De este modo, se expandió el espectro de opciones para que un mayor número de personas pudiera unirse a la moda.

Sobre la piña, mencionaron que no siempre estaba disponible ni en todos los lugares. Fue en ese momento cuando nació la propuesta del shampoo Plusbelle: “Para mí, tiene que ser un shampoo Plusbelle porque es grande y llama la atención. Además, tiene que ir al revés”, explicó uno de los influencers en el video.

El shampoo Plusbelle, un artículo habitual y fácil de encontrar en todo el país, se ha transformado en el nuevo emblema para quienes buscan pareja en Argentina. La norma es clara: si alguien coloca su botella de shampoo con la tapa hacia abajo en el carrito de compras, indica que está dispuesto a hacer nuevos contactos.

¿Cómo funciona la nueva tendencia?

Aunque la premisa sigue siendo visitar un supermercado, se han modificado las normas para permitir que más personas se unan a la iniciativa. Las directrices principales son:

Supermercado libre : podés ir a cualquier supermercado de tu ciudad, no importa cuál sea. Lo importante es que sea entre las 19 y 20 horas .

: podés ir a cualquier supermercado de tu ciudad, no importa cuál sea. Lo importante es que sea entre las y . El shampoo Plusbelle : en lugar de la piña , el objeto clave para el match es el shampoo Plusbelle . Debe ir invertido en tu carrito de compras, para que los demás sepan que estás interesado en conocer a alguien.

: en lugar de la , el objeto clave para el es el . Debe ir invertido en tu carrito de compras, para que los demás sepan que estás interesado en conocer a alguien. Visitá la góndola de vinos: después de identificar a alguien con el mismo gesto, una de las recomendaciones del video viral es ir juntos a la góndola de vinos. “Así tenés el finde hecho”, concluyen los influencers.

