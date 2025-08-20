Atlanta vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Atlanta recibirá a Ferro, en el marco de la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo sábado 23 de agosto, en el estadio Don León Kolbowsky.

Así llegan Atlanta y Ferro El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta sacó un empate por 0 en su visita a Almagro. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional Ferro viene de derrotar a Colegiales con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 2 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Atlanta con un marcador de 0-1. Ariel Penel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

