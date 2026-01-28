Atlético Tucumán vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Atlético Tucumán y Huracán se disputará el próximo sábado 31 de enero por la fecha 3 del Apertura, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Huracán Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura En la fecha anterior, Atlético Tucumán se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Central Córdoba (SE).

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán cayó 1 a 2 ante Independiente Riv. (M).

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Atlético Tucumán lo ganó por 4 a 2. Para Huracán se avecina una jornada especial cuando se mida en el clásico de barrio ante San Lorenzo. El encuentro se disputará el 8 de febrero, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el estadio Tomás A. Ducó.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Sarmiento: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Belgrano: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs San Lorenzo: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sarmiento: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina) Horario Atlético Tucumán y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

