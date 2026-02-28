sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de febrero de 2026 - 10:16
Liga Profesional

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético Tucumán vs Racing Club. El duelo, a disputarse en el Monumental de Tucumán el martes 3 de marzo, comenzará a las 21:15 (hora Argentina) y será dirigido por Fernando Echenique.

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Atlético Tucumán recibe el próximo martes 3 de marzo a Racing Club por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Lee además
river plate visita a independiente riv. (m) por la fecha 8

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8
se enfrentan huracan y belgrano por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Así llegan Atlético Tucumán y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán cayó 1 a 3 ante Belgrano en el Julio César Villagra. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 1-1 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Atlético Tucumán fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Echenique.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Se enfrentan Talleres y San Lorenzo por la fecha 8

Por la fecha 8 se enfrentarán Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza)

Newell`s y Rosario Central juegan el clásico rosarino este domingo

Las más leídas

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado video
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Aumentan los combustibles por la suba de un impuesto
Economía.

Aumentan los combustibles por la suba de un impuesto

Anuncio de más de 3300 viviendas. video
Sesiones.

El gobernador Sadir anunció más de 3300 viviendas para los jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel