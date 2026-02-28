Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Belgrano visita a Huracán en la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Belgrano visita a Huracán en la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Huracán fue derrotado en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini frente a Estudiantes (RC) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.
Belgrano viene de vencer a Atlético Tucumán en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 2 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Belgrano se quedó con la victoria por 0 a 3.
El encargado de impartir justicia en el partido será Ariel Penel.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.