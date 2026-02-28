sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 10:23
Liga Profesional

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

En la previa de Huracán vs Belgrano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 3 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina) en la Quema. El árbitro designado será Ariel Penel.

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Belgrano visita a Huracán en la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Huracán y Belgrano

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán fue derrotado en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini frente a Estudiantes (RC) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano viene de vencer a Atlético Tucumán en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 2 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Belgrano se quedó con la victoria por 0 a 3.

El encargado de impartir justicia en el partido será Ariel Penel.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
