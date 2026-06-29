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29 de junio de 2026 - 16:10
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Australia y Egipto, choque decisivo por la clasificación a octavos

Palpitamos la previa del choque entre Australia y Egipto. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Australia y Egipto, choque decisivo por la clasificación a octavos
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Australia y Egipto, por la llave 14 del Mundial, se jugará el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el estadio Dallas.

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El duelo entre australianos y egipcios enfrentará a dos equipos que avanzaron como segundos en los grupos D y G, respectivamente. El combinado dirigido por Tony Popovic buscará repetir una instancia que ya conoce, mientras que los de Hossam Hassan intentarán seguir ampliando la mejor actuación mundialista de su historia.

Australia comenzó su camino en este Mundial con una sólida victoria por 2-0 sobre Turquía. Luego cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos, pero cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Paraguay que le permitió avanzar.

En su séptima participación en una Copa del Mundo y la sexta consecutiva desde Sudáfrica 2010, los Socceroos intentarán dar un paso más y repetir su presencia en los octavos de final, lograda anteriormente en Alemania 2006 y Qatar 2022.

Por su parte, Egipto llega invicto y con la confianza de haber firmado la mejor actuación de su historia en esta competencia. El combinado africano debutó con un valioso empate 1-1 frente a Bélgica, luego venció por 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la primera fase con otra igualdad 1-1 ante Irán.

En su regreso a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, los Faraones ya hicieron historia al superar por primera vez la fase de grupos y conseguir su primera victoria en el certamen, en apenas su cuarta participación mundialista.

El historial entre ambos registra solo dos amistosos, con una victoria para Egipto en 2010 y un empate en 1987. Será el primer cruce entre ambos en un Mundial.

Horario Australia y Egipto, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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