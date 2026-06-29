Jujuy avanzó a la segunda fase del Campeonato Argentino de Mini de básquet

El seleccionado femenino de Jujuy aseguró su clasificación a la segunda fase del Campeonato Argentino de Federaciones Mini de básquet , luego de vencer a Tucumán y Catamarca durante una intensa segunda jornada disputada en la provincia tucumana.

La fecha contó con diez encuentros y volvió a mostrar un alto nivel competitivo, junto con el espíritu formativo que caracteriza al certamen. Jujuy protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al imponerse por 99 a 95 ante Tucumán, el seleccionado anfitrión.

Más tarde, ratificó su buen momento con una contundente victoria por 97 a 40 frente a Catamarca . Gracias a esos resultados y a la regularidad mostrada durante el campeonato, el conjunto jujeño aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo femenino.

Campeonato Argentino de Mini de básquet Campeonato Argentino de Mini de básquet

Dos triunfos claves para Jujuy

La actividad del Mini Femenino comenzó con la victoria de Salta sobre Catamarca por 99 a 30. Luego llegó el ajustado triunfo de Jujuy frente a Tucumán por 99 a 95, resultado que terminó siendo determinante para las aspiraciones del conjunto provincial.

Santiago del Estero también tuvo una actuación contundente y derrotó a Salta por 101 a 41. En su segundo compromiso del día, Jujuy venció a Catamarca por 97 a 40 y confirmó su clasificación. La jornada femenina concluyó con la recuperación de Tucumán, que superó a Santiago del Estero por 100 a 83.

Jujuy también celebró en el Mini Masculino

En el certamen masculino, Salta abrió la fecha con una ajustada victoria frente a Catamarca por 82 a 79. Tucumán mantuvo su buen rendimiento al derrotar a Jujuy por 113 a 48, mientras que Santiago del Estero exhibió su poder ofensivo y se impuso ante Salta por 139 a 50.

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El seleccionado jujeño logró recuperarse en un partido de final emocionante y superó a Catamarca por 104 a 103. En el cierre, Santiago del Estero venció al anfitrión Tucumán por 106 a 71 y selló su clasificación a la segunda fase del campeonato masculino.

Los resultados de la jornada

Mini Femenino

Salta 99 - Catamarca 30.

Jujuy 99 - Tucumán 95.

Santiago del Estero 101 - Salta 41.

Jujuy 97 - Catamarca 40.

Tucumán 100 - Santiago del Estero 83.

Mini Masculino