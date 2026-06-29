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29 de junio de 2026 - 15:56
Deportes.

Jujuy avanzó a la segunda fase del Campeonato Argentino de Mini de básquet

El seleccionado femenino de Jujuy venció a Tucumán y Catamarca en la segunda jornada del Campeonato Argentino de Mini básquet.

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La fecha contó con diez encuentros y volvió a mostrar un alto nivel competitivo, junto con el espíritu formativo que caracteriza al certamen. Jujuy protagonizó uno de los partidos más atractivos de la jornada al imponerse por 99 a 95 ante Tucumán, el seleccionado anfitrión.

Más tarde, ratificó su buen momento con una contundente victoria por 97 a 40 frente a Catamarca. Gracias a esos resultados y a la regularidad mostrada durante el campeonato, el conjunto jujeño aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo femenino.

Campeonato Argentino de Mini de básquet
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Dos triunfos claves para Jujuy

La actividad del Mini Femenino comenzó con la victoria de Salta sobre Catamarca por 99 a 30. Luego llegó el ajustado triunfo de Jujuy frente a Tucumán por 99 a 95, resultado que terminó siendo determinante para las aspiraciones del conjunto provincial.

Santiago del Estero también tuvo una actuación contundente y derrotó a Salta por 101 a 41. En su segundo compromiso del día, Jujuy venció a Catamarca por 97 a 40 y confirmó su clasificación. La jornada femenina concluyó con la recuperación de Tucumán, que superó a Santiago del Estero por 100 a 83.

Jujuy también celebró en el Mini Masculino

En el certamen masculino, Salta abrió la fecha con una ajustada victoria frente a Catamarca por 82 a 79. Tucumán mantuvo su buen rendimiento al derrotar a Jujuy por 113 a 48, mientras que Santiago del Estero exhibió su poder ofensivo y se impuso ante Salta por 139 a 50.

Campeonato Argentino de Mini de básquet
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El seleccionado jujeño logró recuperarse en un partido de final emocionante y superó a Catamarca por 104 a 103. En el cierre, Santiago del Estero venció al anfitrión Tucumán por 106 a 71 y selló su clasificación a la segunda fase del campeonato masculino.

Los resultados de la jornada

Mini Femenino

  • Salta 99 - Catamarca 30.
  • Jujuy 99 - Tucumán 95.
  • Santiago del Estero 101 - Salta 41.
  • Jujuy 97 - Catamarca 40.
  • Tucumán 100 - Santiago del Estero 83.

Mini Masculino

  • Salta 82 - Catamarca 79.
  • Tucumán 113 - Jujuy 48.
  • Santiago del Estero 139 - Salta 50.
  • Jujuy 104 - Catamarca 103.
  • Santiago del Estero 106 - Tucumán 71.

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