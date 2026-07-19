Bajó la alerta naranja por vientos en Jujuy pero sigue la advertencia en toda la provincia

Viento norte.

Después de varios días de estar la provincia de Jujuy bajo alerta naranja por intensos vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el cese aunque emitió advertencia amarilla para toda la provincia por viento zonda.

Hasta cuándo sigue la alerta amarilla en Jujuy Para este domingo rige alerta amarilla para toda la provincia de Jujuy por viento zonda. El área puede ser afectada por viento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Viento Zonda En tanto, para el lunes 20 de julio continúa la alerta amarilla por vientos intesos, pero especialmente para Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques





Mientras que para el martes 21, se reduce la alerta para cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques y Puna de Susques.

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