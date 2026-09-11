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11 de septiembre de 2026 - 15:42
Liga Profesional

Banfield vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

En la previa de Banfield vs Barracas Central, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 14 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina) en el Lencho. El árbitro designado será Sebastián Zunino.

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Banfield vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 14 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Barracas Central enfrenta a Banfield en el Lencho, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

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Así llegan Banfield y Barracas Central

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield fue derrotado en el José María Minella frente a Aldosivi por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 10 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Barracas Central acabó en empate por 0-0 ante Argentinos Juniors. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Banfield se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Zunino.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rosario Central: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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