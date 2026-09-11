Banfield vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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El próximo lunes 14 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Barracas Central enfrenta a Banfield en el Lencho, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Banfield y Barracas Central Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield fue derrotado en el José María Minella frente a Aldosivi por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 10 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura El anterior partido jugado por Barracas Central acabó en empate por 0-0 ante Argentinos Juniors. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Banfield se quedó con la victoria por 1 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Gimnasia: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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