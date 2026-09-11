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11 de septiembre de 2026 - 15:58
Liga Profesional

Instituto vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Instituto y Estudiantes (RC), que se jugará el lunes 14 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba. Dirige Luis Lobo Medina.

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Instituto vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Estudiantes (RC) e Instituto se enfrentarán en el Olímpico de Córdoba el próximo lunes 14 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

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Así llegan Instituto y Estudiantes (RC)

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto viene de caer por 2 a 3 frente a Unión. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) perdió ante Sarmiento por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 2 goles y le han encajado 6.

El último mano a mano en este certamen fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto se llevó la victoria por 0 a 2.

Luis Lobo Medina fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Talleres: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 2 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Belgrano: 20 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Racing Club: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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