Dep. Riestra vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo entre Dep. Riestra y Lanús correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Guillermo Laza desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 14 de septiembre.
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El duelo entre Dep. Riestra y Lanús correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Guillermo Laza desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 14 de septiembre.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Dep. Riestra empató por 1 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 4 goles marcados y con 4 en su valla.
Lanús venció en casa a Defensa y Justicia por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 1 en los últimos 4 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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