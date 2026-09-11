Dep. Riestra vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

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El duelo entre Dep. Riestra y Lanús correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Guillermo Laza desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 14 de septiembre.

Así llegan Dep. Riestra y Lanús La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura En su visita anterior, Dep. Riestra empató por 1 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 4 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús venció en casa a Defensa y Justicia por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 1 en los últimos 4 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Estudiantes: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newell`s: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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