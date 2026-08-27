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27 de agosto de 2026 - 13:04
Liga Profesional

Banfield vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

La previa del choque de Banfield ante River Plate, a disputarse en el Lencho el domingo 30 de agosto desde las 15:00 (hora Argentina). El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

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Banfield vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Banfield enfrentará a River Plate, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el Lencho.

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Así llegan Banfield y River Plate

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Newell`s. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Vélez. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

River Plate atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a River Plate con un marcador de 3-1.

Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Banfield y River Plate, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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