Banfield vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Banfield enfrentará a River Plate, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el Lencho.
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Banfield enfrentará a River Plate, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el Lencho.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Banfield sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Newell`s. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 6 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
River Plate obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Vélez. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
River Plate atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a River Plate con un marcador de 3-1.
Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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