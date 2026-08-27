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27 de agosto de 2026 - 13:52
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

En la previa de Argentinos Juniors vs Aldosivi, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 30 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba. El árbitro designado será Luis Lobo Medina.

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Argentinos Juniors vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Aldosivi enfrenta a Argentinos Juniors en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

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Así llegan Argentinos Juniors y Aldosivi

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors viene de empatar ante Lanús por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Unión. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Hasta el momento, Argentinos Juniors cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 0 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Aldosivi, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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