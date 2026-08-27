Argentinos Juniors vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

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El próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Aldosivi enfrenta a Argentinos Juniors en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Aldosivi Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors viene de empatar ante Lanús por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Unión. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Hasta el momento, Argentinos Juniors cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 0 a 2. El encargado de impartir justicia en el partido será Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Aldosivi, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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